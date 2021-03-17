Общины требуют от ВР принять "земельные" законопроекты

В частности, соответствующее обращение 17 марта приняли на заседании второй сессии Тернопольского облсовета. За - 51 депутат.

Председатель фракции "Слуга народа" в Тернопольском областном совете Ярослав Захаркив подчеркивает: без принятия законопроектов № 2194 и № 2195 невозможно завершить процесс земельной децентрализации и обеспечить подлинность самоуправления.

"Только общины должны решать, что делать с землей - продавать или сдавать в аренду. А все заработанное должно идти в местные бюджеты на нужды людей, а не "оседать" в карманах чиновников. Именно поэтому мы настаиваем, что после передачи земель общинам земельные аукционы должны проходить в режиме онлайн, как и предусмотрено законопроектом № 2195. Поскольку это наиболее эффективный способ обеспечить прозрачные торги и получить наивысшую цену за право собственности или пользования землей", - подчеркнул Захаркив.

16 марта с требованием немедленно принять "земельные" законопроекты выступили также депутаты Николаевского областного совета. Соответствующее заявление они приняли на 4-й сессии.

"Мы, депутаты Николаевского областного совета, призываем Верховную раду Украины безотлагательно принять во втором чтении и в целом законопроекты № 2194 и №2195, которые, наконец, возвращают общинам право распоряжаться землей за пределами населенных пунктов. Мы убеждены, что люди имеют право быть хозяевами на своей земле, и без этого решения парламента невозможно завершить процесс земельной децентрализации и обеспечить настоящее самоуправления", - говорится в заявлении.

С аналогичным призывом к парламентариям также обратились Львовский районный совет, Волчанский городской совет на Харьковщине, Красиливский и Чорноостривский городские советы на Хмельнитчине, Жмеринская, Шаргородская, Барская городские советы на Винниччине, Монастирищенский городской совет в Черкаской области и еще ряд городских, сельских и поселковых советов по всей Украине.

В Горишнеплавнинском городском совете Полтавской области также выступили в поддержку нового земельного законодательства.

"Призываем вас принять обращение к Верховной рады по голосованию за эти два законопроекта, чтобы поддержать важные реформы для людей и органов городского самоуправления", - подчеркнул председатель фракции "Слуга народа" в городском совете Валерий Бучок.

Депутаты облсовета напомнили, что с 2002 года землями общин управляют назначенные чиновники, которые распоряжаются ею без учета интересов людей. Зато именно общины должны решать - продавать землю или сдавать ее в аренду.