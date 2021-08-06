Общины смогут основывать лицеи: президент подписал закон

Согласно документу, представителям территориальных общин всех уровней разрешается выполнять функции учредителей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до того, как состоится полноценный запуск трехлетней старшей профильной школы.

Так, органы местного самоуправления должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования эффективной сети учреждений общего среднего образования с учетом требований законодательства.

Также документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к образовательной деятельности коммунальных лицеев, которые должен выполнить основатель заведения, а именно:

функционирование не менее двух классов по трем профилям обучения в течение 10-12 лет обучения учащихся;

формирование безопасной, инклюзивной и цифровой образовательной среды с надлежащей материально-технической базой и доступом к Интернету;

обеспечение питания и при необходимости - подвоз учащихся и педагогов.

Кроме того, для обеспечение учебного процесса для детей, находящихся на стационарном лечении или которым оказывается реабилитационная помощь в медучреждениях, законом предусмотрено функционирование нового государственного учреждения.

В таких случаях создается дополнительный класс, утверждается индивидуальный учебный план или другой, наиболее благоприятный для ребенка способ обучения.

Документ также обязывает правительство продлить в 2022-2030 годах выделение субвенции на обеспечение общего среднего образования НУШ.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.