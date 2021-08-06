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Громади зможуть засновувати ліцеї: президент підписав закон

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє об'єднаним територіальним громадам заснувати ліцеї. Відповідний документ був схвалений парламентом 15 липня 2021 року.

Про це повідомляє РБК з посиланням на Офіс президента.

Згідно з документом, представникам територіальних громад усіх рівнів дозволяється виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до того, як відбудеться повноцінний запуск трирічної старшої профільної школи.

Так, органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням вимог законодавства.

Також документ запроваджує з 1 вересня 2027 року нові вимоги до освітньої діяльності комунальних ліцеїв, які має виконати засновник закладу, а саме:

  • функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання протягом 10-12 років навчання учнів;
  • формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища з належною матеріально-технічною базою та доступом до Інтернету;
  • забезпечення харчування та за потреби - підвезення учнів і педагогів тощо.

Крім того, для забезпечення навчального процесу для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в медзакладах, законом передбачене функціонування нової державної установи.

У таких випадках створюється додатковий клас, затверджується індивідуальний навчальний план або інший, найбільш сприятливий для дитини спосіб навчання.

Документ також зобов’язує уряд продовжити у 2022-2030 роках виділення субвенції на забезпечення загальної середньої освіти НУШ.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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