Общины Ивано-Франковской области направили в Раду предложения по урегулированию долгового кризиса

Газовый вентиль (dtek.com)

Ивано-Франковский и Калушский городские советы обратились с письмами к народным депутатам Украины и членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг насчет скорейшего принятия законопроекта №3800-1. Принятие закона обеспечит стабильность прохождения отопительного сезона и стабилизирует ситуацию на рынке.

"Кризис на рынке природного газа связан с долговыми обязательствами, из-за которого, прежде всего, страдают предприятия ТКЭ. Долг прикарпатских тепловиков перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет свыше 460 млн гривен. Долги – это реальная угроза тепловикам остаться в отопительный сезон без газа, а потребителям – без тепла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, которые "тепловики" получают за оплату предоставленных услуг сразу же перенаправляются на погашение задолженностей предыдущих периодов. Из-за этого теплоснабжающие предприятия лишены средств на модернизацию системы. Значительная часть долгов теплоснабжающих организаций сформирована пеням и штрафам, начисленными на имеющуюся задолженность. Эти выплаты не предусмотрены в действующих тарифах предприятий и только еще больше осложняют состояние отрасли.

В письмах городских советов Ивано-Франковской области сказано, что в настоящее время, проблема расчетов теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения потребностей населения зашла в тупик. Тарифы на тепловую энергию пересматриваются, долги накапливаются, а газоснабжающие организации отказываются от поставок газа теплоснабжающим и теплогенерирующим предприятиям, мотивируя такое решение несвоевременностью расчетов.

По мнению городских советов, принятие законопроекта 3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины" О рынке природного газа" в преддверии начала отопительного периода позволит решить насущные проблемы со списанием искусственных долгов предприятий ТКЭ за потребленный газ и штрафных санкций перед НАК "Нафтогаз Украины. А это, в свою очередь, прикарпатцам гарантировать бесперебойное прохождение отопительного периода.