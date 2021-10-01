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Общину Киева не привлекали к разработке закона о столице, поэтому есть вопросы к его легитимости, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

К разработке закон о столице должны быть привлечены киевляне, иначе будут вопросы о его легитимности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на круглом столе в Институте Горшенина депутата Верховной рады VIII созыва Игоря Луценко.

"Если инициаторы законопроекта хотели сделать что-то хорошее для столицы, наверное, надо было привлекать не только специалистов-юристов, но кого-то из территориальной громады. Насколько я знаю, никого из нынешнего состава Киевского городского совета не привлекали. Это очень плохо, это означает, что с точки громады будет вопрос по легитимности к тому, что Верховная Рада создаст. Например, хотят ли киевляне, чтобы переименовали их исполнительный комитет на магистратуру?" - сказал Луценко.

Он также отметил, что законопроект нарушает принцип правовой определенности и может повлечь управленческий кризис.

"Законопроект о столице содержит большое количество неопределенных с точки зрения права терминов, и надо еще два-три тома, чтобы объяснить, что имелось в виду. Соответственно, этот закон не станет нормой права", - подчеркнул Луценко.

Бывший депутат добавил, что Киев и так имеет "шизофренический дуализм" во власти, когда КГГА одновременно является исполнительным органом городского совета, а этот законопроект "все эти расколы между государственной исполнительной вертикали и городским самоуправлением углубит".

Как сообщалось, новый закон о столице, который власть продвигает в парламенте, имеет целью ослабить позиции мэра Киева и лидера "Удара" Виталия Кличко. Но принятие этого закона станет опасным прецедентом для всего местного самоуправления.

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