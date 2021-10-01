Громаду Києва не залучали до розробки закону про столицю, тому є питання до його легітимості, - експерт

До розробки закон про столицю мають бути залучені кияни, інакше будуть питання щодо його легітимності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на круглому столі в Інституті Горшеніна депутата Верховної ради VIII скликання Ігора Луценка.
"Якщо ініціатори законопроєкту хотіли зробити щось хороше для столиці, мабуть, треба було залучати не тільки фахівців-юристів, але когось із територіальної громади. Наскільки я знаю, нікого з нинішнього складу Київської міської ради не залучали. Це дуже погано, це означає, що з точки громади буде питання по легітимності до того, що Верховна Рада утворює. Наприклад, чи хочуть кияни, щоб перейменували їх виконавчий комітет на магістрат?" - сказав Луценко.
Він також зазначив, що законопроєкт порушує принцип правової визначеності та може спричинити управлінську кризу.
"Законопроєкт про столицю містить велику кількість невизначених з точки зору права термінів, і треба ще два-три томи, щоб пояснити, що малось на увазі. Відповідно, цей закон не стане нормою права", - наголосив Луценко.
Колишній депутат додав, що Київ і так має "шизофренічний дуалізм" у владі, коли КМДА одночасно є виконавчим органом міської ради, а цей законопроєкт "усі ці розколи між державною виконавчою вертикаллю і міським самоврядуванням поглибить".
Як повідомлялось, новий закон про столицю, який влада просуває через парламент, має на меті послабити позиції мера Києва та лідера "УДАРу" Віталія Кличка. Але ухвалення цього закону стане небезпечним прецедентом для всього місцевого самоврядування.