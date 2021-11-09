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У громад мають залишитися бюджети розвитку, - Палатний

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 11:55
У громад мають залишитися бюджети розвитку, - Палатний Фото: голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Наталія Гурковська

Громади повинні мати можливість самостійно планувати бюджети розвитку та розпоряджатися призначеними для цього коштами. Зміни до Бюджетного кодексу, запропоновані урядовим законопроектом № 6062, можуть позбавити їх такої можливості. Здобутки децентралізації будуть знецінені, а місцеві бюджети - розбалансовані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артура Палатного.

"Цей законопроєкт передбачає, що джерела фінансування доходів бюджету розвитку мають бути перенесені до загального фонду бюджету. Це означає, що кошти, які призначені для розвитку громад, витрачатимуться на поточні витрати – фонд заробітної плати, утримання тощо. Проєкт закону також дозволяє забирати у громад невикористані залишки освітньої державної субвенції. Таким чином, місцеве самоврядування не матиме можливості накопичувати гроші на коштовні проєкти розвитку", - написав Палатний на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Палатний звертає увагу на те, що законопроект №6062 значно розширює контрольні функції Міністерства фінансів та держадміністрацій. Посадовці зможуть, наприклад, зупиняти бюджетні рішення місцевих рад через суд, зазначає він.

"УДАР Віталія Кличка" вважає, що бюджети розвитку територіальних громад мають залишатися недоторканними.

"Влада не повинна втручатися у плани розвитку органів місцевого самоврядування. Громади краще знають, на що спрямовувати кошти з бюджету розвитку, і не мають бути залежними від центру або судових рішень. Бюджети розвитку громад – це шлях до побудови сильних громад і підвищення добробуту українських родин. Саме сильні громади формують фундамент сильної держави. Рішення влади мають допомагати, а не заважати розвитку громад", - підкреслив Артур Палатний.

Як повідомлялося, раніше Палатний озвучував пропозицію "УДАРу Віталія Кличка" внести ряд поправок до другого читання законопроекту №5600, щоб не допустити подорожчання нерухомості для громадян.

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Артур Палатний
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