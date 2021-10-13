Громадський транспорт Києва завтра може змінити роботу: список маршрутів
Фото: громадський транспорт Києва завтра може змінити роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Мешканців столиці попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту. Причиною тому є проведення святкових масових заходів у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департамента транспортної інфраструктури КМДА.
Зокрема, завтра 14 жовтня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів № 5, 7, 8, 17 та автобусів маршрутів № 24, 114 та 118.
Обмеження можуть ввести з 13:00 години і до закінчення заходів.
У разі введення заборони, рух маршрутів буде організовано:
Тролейбуси
- № 5, 7, 8 і 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - бульв. Тараса Шевченка, далі за діючими маршрутами.
Автобуси
- № 24 і 114 відповідно від Національного музею історії України в II світовій війні та вул. Милославської до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, далі - вул. Михайлівська - вул. Велика Житомирська - вул. Володимирська - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - бульв. Тараса Шевченка - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний" - вул. Симона Петлюри - бульв. Тараса Шевченка - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;
- № 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського (в зворотному напрямку - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі) - просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом;
Нагадаємо, 15 жовтня метро в Києві може обмежити роботу через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський".