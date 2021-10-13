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Метро в Киеве может ограничить работу 15 октября: названа причина

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Киев, Среда 13 октября 2021 10:21
Метро в Киеве может ограничить работу 15 октября: названа причина Фото: метро в Киеве может ограничить работу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Метро в Киеве может ограничить работу 15 октября. На НСК "Олимпийский" будет футбольный матч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В пятницу в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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