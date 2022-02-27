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Общественный транспорт Киева отдали на нужды нашим защитникам, - КГГА

Автор: Светлана Мащенко

После ввода в Киеве комендантского часа до 8:00 28 февраля весь подвижной состав городского транспорта задействован в выполнении задач Киевского центрального штаба. Сейчас коммунальные и частные перевозчики города обеспечивают транспортом наших защитников.

Об этом говорится в утренней сводке КГГА относительно ситуации в Киеве.

В частности, подвижной состав КП "Киевпастранс" привлечен для помощи военным. Кроме того, некоторые частные перевозчики также привлекли свой подвижной состав для транспортировки защитников.

Также в ведомстве напомнили, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия - движение поездов не осуществляется.

"Гермозатворы на красной ветке метро закрыты и открываются при необходимости дополнительно принять население. На других станциях "герма" открыта", - говорится в сообщении.

Ситуацию в метрополитене контролирует полиция. В настоящее время совместно с работниками метро формируют потребность в питании, медикаментах и теплых вещах, чтобы обеспечить ими людей, укрывающихся от нападения врага в метро.

Ранее мы писали, что Виталий Кличко обратился к бизнесу с просьбой помочь людям в укрытиях, больницам, а также защитникам из теробороны.

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