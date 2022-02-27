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Громадський транспорт Києва віддали на потреби нашим захисникам, - КМДА

Автор: Світлана Мащенко

Після введення в Києві комендантської години до 8:00 28 лютого весь рухомий склад міського транспорту задіяний у виконанні завдань Київського центрального штабу. Наразі комунальні та приватні перевізники міста забезпечують транспортом наших захисників.

Про це йдеться в ранковому зведенні КМДА щодо ситуації в Києві.

Зокрема, рухомий склад КП "Київпастранс" залучений для допомоги військовим. Крім того, деякі приватні перевізники також залучили свій рухомий склад для транспортування захисників.

Також у відомстві нагадали, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття - рух поїздів не здійснюється.

"Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за потреби додатково прийняти населення. На інших станціях "герма" відкрита", - говориться в повідомленні.

Ситуацію в метрополітені контролює поліція. Наразі спільно з працівниками метро формують потребу в харчуванні, медикаментах та теплих речах, аби забезпечити ними людей, що укриваються від нападу ворога в метро.

Раніше ми писали, що Віталій Кличко звернувся до бізнесу з проханням допомогти людям в укриттях, лікарням, а також захисникам з тероборони.

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