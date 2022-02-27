Громадський транспорт Києва віддали на потреби нашим захисникам, - КМДА

Зокрема, рухомий склад КП "Київпастранс" залучений для допомоги військовим. Крім того, деякі приватні перевізники також залучили свій рухомий склад для транспортування захисників.

Також у відомстві нагадали, що станції метрополітену працюють лише в режимі укриття - рух поїздів не здійснюється.

"Гермозатвори на червоній гілці метро закриті та відкриваються за потреби додатково прийняти населення. На інших станціях "герма" відкрита", - говориться в повідомленні.

Ситуацію в метрополітені контролює поліція. Наразі спільно з працівниками метро формують потребу в харчуванні, медикаментах та теплих речах, аби забезпечити ними людей, що укриваються від нападу ворога в метро.