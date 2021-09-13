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Общественный транспорт в Грузии возобновил работу

Автор: Анастасия Рокитна

В Грузии возобновил работу общественный транспорт в пяти крупных городах. Речь идет о Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости-Грузия".

С утра пассажиров начали обслуживать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги.

Однако, продолжают действовать ограничения в транспорте:

  • пассажиров не будут впускать в транспорт без масок,
  • обязательно соблюдение социальной дистанции.

Общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже четырежды за время пандемии. На этот раз из-за резкого ухудшения эпидситуации работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа.

Напомним, Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19.

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Грузия