Общественный транспорт в Грузии возобновил работу

В Грузии возобновил работу общественный транспорт в пяти крупных городах. Речь идет о Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Новости-Грузия".
С утра пассажиров начали обслуживать метро, микроавтобусы и автобусы, а также канатные дороги.
Однако, продолжают действовать ограничения в транспорте:
Общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже четырежды за время пандемии. На этот раз из-за резкого ухудшения эпидситуации работа муниципального транспорта в крупных городах была остановлена с 14 августа.