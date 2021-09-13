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Громадський транспорт у Грузії відновив роботу

Автор: Анастасія Рокитна

У Грузії відновив роботу громадський транспорт у п'яти великих містах. Йдеться про Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі і Зугдіді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини-Грузія".

З ранку пасажирів почали обслуговувати метро, мікроавтобуси і автобуси, а також канатні дороги.

Однак, продовжують діяти обмеження в транспорті:

  • пасажирів не впускатимуть у транспорт без масок,
  • обов'язково дотримання соціальної дистанції.

Громадський транспорт припиняв працювати в Грузії вже чотири рази за час пандемії. Цього разу через різке погіршення епідситуації робота муніципального транспорту у великих містах була зупинена з 14 серпня.

Нагадаємо, Грузія заявила про початок четвертої хвилі COVID-19.

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Грузія