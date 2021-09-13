Громадський транспорт у Грузії відновив роботу

У Грузії відновив роботу громадський транспорт у п'яти великих містах. Йдеться про Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі і Зугдіді.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини-Грузія".
З ранку пасажирів почали обслуговувати метро, мікроавтобуси і автобуси, а також канатні дороги.
Однак, продовжують діяти обмеження в транспорті:
Громадський транспорт припиняв працювати в Грузії вже чотири рази за час пандемії. Цього разу через різке погіршення епідситуації робота муніципального транспорту у великих містах була зупинена з 14 серпня.