Общественный совет при Минюсте инициировал запрет партии ОПЗЖ

Фото: во время заседания совета (facebook.com)

Авторы обращения также инициировали запрет деятельность "Партии Шария"

Общественный совет при Министерстве юстиции Украины рассмотрел обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в Украине партий "Оппозиционная платформа - За життя” и “Партии Шария". По итогу заседания совет рекомендовал Минюсту начать юридический процесс и запретить деятельность партий.

Об этом сообщил председатель общественного совета при Минюсте Василий Гончарук.

По мнению авторов обращения, работа партий вредит национальной безопасности.

Напомним, 30 июля украинские патриотические организации официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы - За життя" и "Партии Шария".

По данным авторов обращения, СБУ и Минюст уже начали расследование на предмет нарушения вышеуказанными политсилами ст. 5 и 21 закона “О политических партиях в Украине".