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Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партії ОПЗЖ

Київ, Середа 12 серпня 2020 21:38
Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партії ОПЗЖ
Фото: під час засідання ради (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Автори звернення також ініціювали заборону діяльність "Партії Шарія"

Громадська рада при Міністерстві юстиції України розглянула звернення політичних сил і громадських організацій про заборону діяльності в Україні партій "Опозиційна платформа - За життя" та "Партії Шарія". За підсумком засідання рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій.

Про це повідомив голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук.

На думку авторів звернення, робота партій шкодить національній безпеці.

Громадська рада при Мін'юсті ініціювала заборону партії ОПЗЖ

Нагадаємо, 30 липня українські патріотичні організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію "Опозиційної платформи - За життя" та "Партії Шарія".

За даними авторів звернення, СБУ та Мін'юст вже почали розслідування на предмет порушення вищевказаними політсилами ст. 5 і 21 закону "Про політичні партії в Україні".

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