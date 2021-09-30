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В общественном транспорте Львовской области будут проводить рейды и штрафовать пассажиров

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Львов, Четверг 30 сентября 2021 17:29
В общественном транспорте Львовской области будут проводить рейды и штрафовать пассажиров Фото: в общественном транспорте Львовской области будут штрафовать за нарушение карантина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Львовской области в общественном транспорте будут проводить рейды по соблюдению противоэпидемических мероприятий. Нарушившим условия карантина водителям и пассажирам грозят штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Varta1.

"Предприятия в сфере пассажирских перевозок обязаны соблюдать требования главного санитарного врача, в том числе проводить утренний скрининг работников и не допускать к работе тех, у кого температура 37 градусов и выше", - цитирует издание главу управления транспорта и связи Львовской ОГА Степана Рудницкого.

Он напомнил, что на территории области с 21 сентября установлен "желтый" уровень карантина. Водители и пассажиры должны соблюдать масочный режим. "Категорически запрещено перевозить пассажиров без масок. После каждого рейса осуществлять влажную уборку транспортных средств с использованием антибактериальных средств", - добавил Рудницкий.

Начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко в свою очередь отметил, что за несоблюдение правил карантина перевозчикам и пассажирам грозит административная ответственность.

"Если водитель проигнорировал требования в период действия карантина, то его имеют право привлечь к административной ответственности. Штраф от 17 до 34 тысяч гривен", - уточнил он.

При этом Пилипенко добавил, что пассажирам без маски также грозит административная ответственность. "Сумма штрафа от 510 гривен", - сказал он.

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