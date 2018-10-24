З громадської ради при НАЗК виключили чотирьох членів

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Члени громадської ради подали відповідні заяви

Кабінет міністрів України виключив чотирьох членів громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК). Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням, з громадської ради вивели представника громадської організації "Новітнє суспільство" Костянтина Гусєва, представника громадської організації "Громадський люстрационный комітет" Олександру Дрік, представника громадської організації "Центр ЮЕЙ" Остапа Кучму і представника громадської організації "Сила народного контролю - ЧОП" Ларису Ступак

У пояснювальній записці йдеться, що всі четверо подали відповідні заяви.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розпорядився створити громадську раду при Національному агентстві з питань запобігання корупції в січні 2017 року. Згідно із законом про агентство, Рада контролює діяльність НАЗК, заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань, а також затверджує щорічні звіти.