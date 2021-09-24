У "общественного активиста" из Львовской области обнаружили тайник со взрывчаткой

Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области арсенал со взрывчаткой и боевыми гранатами. Его нашли у местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, арсенал был обустроен в придомовом сооружении частного домовладения.

В результате чего силовики обнаружили почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства, а также:

3 гранаты РГ-42 и Ф-1,

электродетонаторы,

шумовые гранаты,

более 100 патронов калибра 5,45 мм.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

В частности, устанавливаются источники поступления взрывчатки и грант.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)