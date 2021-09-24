У "общественного активиста" из Львовской области обнаружили тайник со взрывчаткой
Фото: у "общественного активиста" из Львовской области обнаружили тайник со взрывчаткой (ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области арсенал со взрывчаткой и боевыми гранатами. Его нашли у местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации силового ведомства, арсенал был обустроен в придомовом сооружении частного домовладения.
В результате чего силовики обнаружили почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства, а также:
- 3 гранаты РГ-42 и Ф-1,
- электродетонаторы,
- шумовые гранаты,
- более 100 патронов калибра 5,45 мм.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
В частности, устанавливаются источники поступления взрывчатки и грант.
Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)