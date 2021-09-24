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У "громадського активіста" зі Львівської області виявили схованку з вибухівкою

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Львівська область, П'ятниця 24 вересня 2021 11:38
У "громадського активіста" зі Львівської області виявили схованку з вибухівкою Фото: у "громадського активіста" зі Львівської області виявили схованку з вибухівкою (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України виявила у Львівській області прихований арсенал з вибухівкою та бойовими гранатами. Його знайшли у місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силового відомства, арсенал був облаштований у прибудинковій споруді приватного дому.

Внаслідок чого силовики виявили майже 2 кг пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої, а також:

  • 3 гранати РГ-42 і Ф-1,
  • електродетонатори,
  • шумові гранати,
  • понад 100 набоїв калібру 5,45мм.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Зокрема, встановлюються джерела надходження засобів ураження.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Арсенал зброї
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