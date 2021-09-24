У "громадського активіста" зі Львівської області виявили схованку з вибухівкою
Фото: у "громадського активіста" зі Львівської області виявили схованку з вибухівкою (ssu.gov.ua)
Служба безпеки України виявила у Львівській області прихований арсенал з вибухівкою та бойовими гранатами. Його знайшли у місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією силового відомства, арсенал був облаштований у прибудинковій споруді приватного дому.
Внаслідок чого силовики виявили майже 2 кг пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої, а також:
- 3 гранати РГ-42 і Ф-1,
- електродетонатори,
- шумові гранати,
- понад 100 набоїв калібру 5,45мм.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.
Зокрема, встановлюються джерела надходження засобів ураження.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)