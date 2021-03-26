Общенациональный локдаун поддерживают только четверть украинцев

В конце марта 2021 года 61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом, 37% - против. Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
При этом 68% за введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины.
С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет. Сегодня так считают 68% опрошенных (в начале марта - 37%). Еще 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 2021 года 24% украинцев заявляют, что они переболели COVID-19. Перенесли в COVID-19 в легкой форме 42% респондентов, в средней - 45%, в тяжелой - 13%.
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.