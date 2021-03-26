Общенациональный локдаун поддерживают только четверть украинцев

При этом 68% за введение жесткого карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% - за локдаун на всей территории Украины.

С начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет. Сегодня так считают 68% опрошенных (в начале марта - 37%). Еще 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.