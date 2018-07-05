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Интервью

Общая сумма претензий ФГВФЛ к владельцам банков-банкротов превышает 200 млрд гривен

НовостиФинансы    05.07.2018 - 15:32
Фото: Андрей Оленчик (facebook.com forinsurer)
Фото: Андрей Оленчик (facebook.com forinsurer)

В 2017 фонд подал коллективные иски к связанным с банками лицам на более чем 90 млрд гривен

По состояния на начало 2018 года общая сумма претензий Фонда гарантирования вкладов к владельцам неплатежеспособных банков превысила 200 млрд гривен. Об этом в ходе круглого стола финансовых регуляторов относительно комплексной программы развития финансового сектора до 2020 года сообщил замдиректора ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эта сумма фигурирует в уголовных производствах, начатых по ходатайству фонда. Кроме того, фонд начал использовать новую методику взыскания - коллективные иски к связанным с обанкротившимися банками лицам.

"На начало года фондом поданы коллективные иски к связанным с неплатежеспособными банками лицам на более 90 млрд гривен", - сообщил Оленчик.

Кроме того, по словам Оленчика, фонд довольно успешно провел пилотный forensic audit в неплатежеспособных банках "Надра" и Дельта", а также завершил в банке "Хрещатик". Он отметил, что в перспективе фонд намерен подвергнуть этой процедуре все оставшиеся неплатежеспособные банки, уточнив, что на сегодняшний день такими проверками занимается команда профессиональных юристов.

Также замдиректора ФГВФЛ сообщил о том, что на протяжении прошлого года фонд был вынужден привлекать значительные займы как у Национального банка, так и у Министерства финансов. Однако, уточнил Оленчик, на сегодня фонд погасил 2,8 млрд гривен из займа НБУ на 12 млрд гривен, а также ведет переговоры о возможности досрочного погашения финансирования Минфина.

Напомним, ранее сообщалось, что ФГВФЛ в июле выставит на торги первые пулы кредитов неплатежеспособных банков.

 

 

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Теги публикации: ФГВФЛ, владельцы, банки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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