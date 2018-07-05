Загальна сума претензій ФГВФО до власників банків-банкрутів перевищує 200 млрд гривень

У 2017 фонд подав колективні позови до пов'язаних з банками осіб на більш ніж 90 млрд гривень

На початок 2018 року загальна сума претензій Фонду гарантування вкладів до власників неплатоспроможних банків перевищила 200 млрд гривень. Про це в ході круглого столу фінансових регуляторів щодо комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року повідомив заступник директора ФГВФО Андрій Оленчик, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ця сума фігурує в кримінальних провадженнях, розпочатих за клопотанням фонду. Крім того, фонд почав використовувати нову методику стягнення - колективні позови до пов'язаних із збанкрутілими банками осіб.

"На початок року фондом подані колективні позови до пов'язаних з неплатоспроможними банками особам на понад 90 млрд гривень", - повідомив Оленчик.

Крім того, за словами Оленчика, фонд досить успішно провів пілотний forensic audit в неплатоспроможних банках "Надра" і "Дельта", а також завершив в банку "Хрещатик". Він зазначив, що в перспективі фонд має намір піддати цієї процедури всі неплатоспроможні банки, уточнивши, що на сьогоднішній день такими перевірками займається команда професійних юристів.

Також заступник директора ФГВФО повідомив про те, що протягом минулого року фонд був змушений залучати значні позики як Національного банку, так і у Міністерства фінансів. Однак, уточнив Оленчик, на сьогодні фонд погасив 2,8 млрд гривень позики НБУ на 12 млрд гривень, а також веде переговори про можливість дострокового погашення фінансування Мінфіну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФГВФО в липні виставить на торги перші пули кредитів неплатоспроможних банків.