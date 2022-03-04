Как общаться с родными, если исчезнет интернет и связь: инструкция

С помощью смартфона вы можете создать сетку связи. Для этого не нужны будут ни мобильная связь, ни интернет. Чтобы сделать это, необходимо установить специальные приложения.

Bridgefy. Это приложение есть на iOS и Android. Вам понадобится лишь один раз воспользоваться интернетом - при регистрации в сети. Чтобы создать контакт, необходимо быть на небольшом расстоянии друг от друга.

Briar. Это приложение есть только на Android. Подключение к интернету не понадобится даже при первом запуске. С помощью этого приложения можно будет добавлять контакты на расстоянии с помощью специальных ссылок.

Возможно это благодаря Mesh-сети. Это одноранговая система с распределенной нагрузкой между устройства. Каждый участник – ретранслятор беспроводного сигнала для остальных пользователей.