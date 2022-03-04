Як спілкуватися з рідними, якщо зникне Інтернет і зв'язок: інструкція

За допомогою смартфона ви можете створити сітку зв'язку. Для цього не потрібні будуть ні мобільний зв'язок, Ні Інтернет. Щоб зробити це, необхідно встановити спеціальні програми.

Bridgefy. Ця програма є на iOS і Android. Вам знадобиться лише один раз скористатися інтернетом - при реєстрації в мережі. Щоб створити контакт, необхідно бути на невеликій відстані один від одного.

Briar. Ця програма є тільки на Android. Підключення до Інтернету не знадобиться навіть при першому запуску. За допомогою цієї програми можна буде додавати контакти на відстані за допомогою спеціальних посилань.

Можливо це завдяки Mesh-мережі. Це однорангова система з розподіленим навантаженням між пристрої. Кожен учасник-ретранслятор бездротового сигналу для інших користувачів.