В ОБСЕ заявили, что политика мешает работе группы по безопасности ТКГ

Фото: Яшар Халит Чевик (osce.org)

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ. Речь шла о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в пределах обсуждение работы группы по безопасности ТКГ отметил достижения во внедрении режима тишины, который сохраняется уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по безопасности. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы.

При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, также обсуждались предложения к плану действий по реализации Комплекса мер по выполнению минских договоренностей.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской области Украины", - отметили в Офисе президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нынешний режим "тишины" на Донбассе сохранится и будет постоянным. Несмотря на попытки противника сорвать перемирие.

Также Зеленский назвал завершение войны на Донбассе сложным вопросом. В то же время он считает прогрессом разблокирование нормандского процесса и возвращение президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решения ТКГ по Донбассу не несут политических обязательств для Украины.