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В ОБСЄ заявили, що політика заважає роботі безпекової групи ТКГ

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 00:16
В ОБСЄ заявили, що політика заважає роботі безпекової групи ТКГ
Фото: Яшар Халіт Чевік (osce.org)
Автор: Надія Собенко

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України та Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ. Йшлося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій з реалізації Комплексу заходів з виконання мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік у межах обговорення роботи безпекової групи ТКГ відзначив досягнення у запровадженні режиму тиші, який дотримується вже майже три місяці, та наголосив на необхідності забезпечення його сталого характеру.

Представник ОБСЄ зауважив, що політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи. Зокрема, було відзначено необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, що є особливо актуальним через наближення зими.

Під час обговорення політичних питань ішлося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій з реалізації Комплексу заходів з виконання мінських домовленостей.

Українська делегація у соціально-економічній групі знову порушила питання можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей України.

"Незважаючи на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій в рамках ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках в Донецькій і Луганській області України", - відзначили в Офісі президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що нинішній режим "тиші" на Донбасі збережеться і буде постійним. Незважаючи на спроби противника зірвати перемир'я.

Також Зеленський назвав завершення війни на Донбасі складним питанням. У той же час він вважає прогресом розблокування нормандського процесу і повернення президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення ТКГ щодо Донбасу не несуть політичних зобов'язань для України.

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