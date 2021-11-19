Масштабные военные маневры России достигнут пика в январе, - ГУР
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины. Военные маневры Москвы достигнут пика в январе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом шла речь в эфире "Право на владу".
Буданов рассказал, какой замысел преследует РФ на фоне военных маневров.
"Замысел Москвы очень прост - дестабилизация внутри, используя очень много нарративов. От антивакцинаторов к недовольству по разным причинам. Далее, миграционных кризис, преследующий цель возмущения общества, масштабный энергетический кризис, надвигающийся по нашей оценке, экономический кризис", - заявил он.
Глава ГУР отметил, что России ведет "накопления" на определенном удалении от границы Украины.
"И (это - ред.) на фоне масштабного маневрирования русской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик в конце января", - добавил Буданов.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен заявил об обеспокоенности организации из-за увеличения случаев использования вооружения на Донбассе.
В то же время президент России Владимир Путин отметил, что заявления о вторжении на территорию Украины являются якобы лишь безосновательным нагнетанием напряженности.
Между тем Украина вместе со своими союзниками разрабатывает комплексный пакет сдерживания России на случай расширения агрессии.