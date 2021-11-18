Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"
В четверг, 18 ноября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи Нью-Йорка боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также в сторону Марьинки оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 17 ноября, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму.