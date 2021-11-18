Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

Фото: боевики в очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)

В четверг, 18 ноября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Нью-Йорка боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также в сторону Марьинки оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотника, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения. "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.