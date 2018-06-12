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Інтерв'ю

В ОБСЄ зафіксували понад 400 вибухів на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 05:03
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)
Фото: ОБСЄ (OSCE/Yevhen Maloletka)

У ОСБЄ констатували збільшення порушень режиму припинення вогню в Донецькій області

Учасники спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 434 вибухи на Донбасі. Про це йдеться в звіті місії

"В період з 8 вечора за вечір 9 червня в Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню[1], в тому числі 315 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (приблизно 265 вибухів). З 9 вечора за вечір 10 червня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши близько 110 вибухів, порівняно з попередньою добою", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ також уточнили повідомлення про жертви серед цивільного населення. Так, згідно з даними ОБСЄ, жінка отримала вогнепальне поранення, коли відвідувала своїх родичів у н. п. Василівка.

"Вона повідомила, що, вийшовши з будинку родичів, почула постріл і відразу відчула біль в області живота. Медперсонал вищезгаданої лікарні повідомив спостерігачам, що жінка отримала кульове поранення черевної порожнини, їй надали медичну допомогу і зробили операцію", - йдеться у звіті.

Крім того, в Горлівці 14 травня в лікарню була доставлена 15-річна дівчинка з гематомами на правому плечі і спині. За словами медпрацівників, вона перебувала в шоковому стані, їй надали медичну допомогу і виписали 24 травня.

"В період з 8 вечора за вечір 9 червня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 3 вибухи, порівняно з попереднім звітним періодом (приблизно 75 вибухів). З 9 вечора за вечір 10 червня СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню (в тому числі 6 вибухів), ніж за попередню добу", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ готова сприяти зусиллям для поліпшення добробуту населення Донбасу.

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Теги публікації: Донецьк, ОБСЄ, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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