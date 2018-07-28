В ОБСЕ зафиксировали 120 взрывов на Донбассе

ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений в Донецкой области

Учасники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 120 взрывов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.

Сообщается, что в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 60 взрывов.

Вместе с тем, в Луганской области учасники миссии констатировали аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (около 60).

Кроме того, в отчете указано, что 25 июля боевик угрожал сбить беспилотный летательный аппарат ОБСЕ.

25 июля, пребывая примерно в 3 км к северо-западу от н. п. Дебальцево, команда Миссии готовилась осуществить полет БПЛА СММ среднего радиуса действия. В это время боевик на грузовике обратился к наблюдателям в словесной форме и пригрозил сбить беспилотник.

Также миссия зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности.

Напомним, в ОБСЕ сообщили об обнаружении 23 июля в 31 км к юго-западу от Луганска 30 танков боевиков неустановленного типа.