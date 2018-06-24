В ОБСЄ зафіксували 115 вибухів на Донбасі

У Донецькій та Луганській областях ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень

Учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (ОБСЄ) зафіксували 115 вибухів на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши при цьому майже таку саму кількість вибухів (приблизно 110 супроти 115 відповідно). У Луганській області СММ зафіксувала п’ять порушень режиму припинення вогню (усі — вибухи) ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики примусили патруль ОБСЄ проїхати замінованою дорогою в Петрівське.

"Озброєний член збройних формувань змусив патруль місії проїхати замінованою дорогою в н. п. Петрівське. Прямуючи на схід через Петрівське, члени патруля Місії помітили підозрілий предмет, напівзакопаний у невелике заглиблення на кінці викопаного поперек дороги рову, за 300 м на східно-південний схід від камери СММ у Петрівському. Перший автомобіль патруля зупинився на відстані приблизно 5 м на схід від предмета, а другий — за орієнтовно 10 м на захід від нього. За оцінкою, це була протитанкова міна (ТМ-62) з проводом дистанційного управління, протягнутим до міни із чагарника на північному боці дороги, а від міни — ще далі на південь через дорогу до свіжовикопаного рову, що складався з кількох невеликих округлих заглиблень, заповнених щебнем", - йдеться у звіті.

Так, коли патруль СММ зупинився, до нього зі сходу підійшов озброєний бойовик з ознаками сп’яніння. Він сказав спостерігачам негайно залишити цей район, додавши, що далі на схід їх не пропустять.

"Незважаючи на те, що команда СММ вказала йому на наявність міни, він не дозволив першому автомобілю поїхати в східному напрямку, таким чином не лишивши членам патруля Місії іншого вибору, окрім як їхати назад у західному напрямку через свіжовикопаний рів, заповнений щебнем, біля виявленої міни. Команда СММ проїхала якомога далі від міни по південній стороні дороги і благополучно повернулася на базу в Донецьку", - зазначено у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЕ за тиждень зафіксувала 7,4 тис. випадків порушення режиму тиші на Донбасі.