ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе. Данные наведены за 29 октября.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 30 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых были вблизи Авдеевки и недалеко от Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области СММ зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, все взрывы неопределенного происхождения.

Самые читаемые новости

Всего с начала перемирия 27 июля уже зафиксировали 1945 нарушений режима перемирия.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ зафиксировала одно нарушение прекращения огня за сутки.

РБК-Украина писало, что вечером 29 октября боевики нарушили перемирие на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Кроме того, 30 октября в результате обстрела погибли двое военных ВСУ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрел