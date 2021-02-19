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Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие

Новина українською → Донбасс, Пятница 19 февраля 2021 18:56
Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Зайцево. Боевики вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

Вблизи Пивденного оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки, 18 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 17 февраля боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 16 февраля боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

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