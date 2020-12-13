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ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений на Донбассе

Воскресенье 13 декабря 2020 01:19
ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений на Донбассе
Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в пятницу 11 декабря. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 284 таких нарушения.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня, включая 4 взрыва неопределенного происхождения в северном направлении от Широкино.

В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В предыдущий отчетный период в области зафиксировано 6 таких нарушений.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля, СММ ОБСЕ зафиксировала уже 3 617 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

РБК-Украина писало, что 12 декабря в результате обстрелов на Донбассе двое военных получили легкие ранения.

Также сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе.

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