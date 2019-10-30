ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украинаа с посианням на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (55), если сравнивать с предыдущим периодом (около 140 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-западу от Светлодарска (подконтрольный правительству) и к северо-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству).

В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, между тем, не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим периодом, когда был зафиксирован один взрыв. Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-запад от Сентянівки (бывшая Фрунзе; неподконтролен правительству, 44 км на запад от Луганска).

Ранее сообщалось, что на Донбассе в течение суток, 29 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники п'пять раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что в районе населенного пункта Архангельское (Донецкая область) боевики тремя очередями из стрелкового оружия обстреляли беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.