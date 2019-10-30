ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зменшенння кількості вибухів на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посианням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що у Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (55), якщо порівнювати з попередньою добою (близько 140 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний захід від Світлодарська (підконтрольний урядові) та на північний захід від Ясинуватої (непідконтрольна урядові).

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попередньою добою, коли був зафіксований один вибух. Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано у районах на північний захід від Сентянівки (колишня Фрунзе; непідконтрольний урядові, 44 км на захід від Луганська).

Раніше повідомлялося, що на Донбасі протягом доби, 29 жовтня, збройні формування РФ і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що в районі населеного пункту Архангельське (Донецька область) бойовики трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляли безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.