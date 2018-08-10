СММ ОБСЄ підтверджує різке збільшення порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків

Місія також реєструє численні факти переміщення колон військових вантажівок

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні підтверджує різке збільшення порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції ООС у Facebook.

Наголошується, що різке збільшення кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ призводить до втрат серед військовослужбовців ООС.

"Кількість обстрілів з боку збройних формувань РФ у порівнянні з початком так званого "хлібного перемир'я" зросла з 6-8 до щонайменше 30 випадків щодоби в останній тиждень. А вже 9 серпня ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових 45 разів, в тому числі тричі застосовував важке озброєння", - повідомляють у ООС.

Крім цього, СММ реєструє численні факти переміщення колон військових вантажівок через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону у бік окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала на Донбасі зростання кількості важкого озброєння і військової техніки у 8,5 разів або у понад 200 одиниць.

6 серпня бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС, було поранено трьох українських військових.