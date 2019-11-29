ОБСЕ зафиксировала грузовики и цистерну, которые выехали з ОРДО в Россию

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Что было в грузовиках - неизвестно

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как 26 ноября из оккупированной территории Донецкой области выехали пять грузовиков и одна цистерна для химических жидкостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, на протяжении примерно часового наблюдения на пограничном пункте пропуска вблизи н. п. Мариновка (78 км к востоку от Донецка) члены патруля Миссии видели, как из Украины выехали 35 автомобилей (4 с украинскими номерными знаками, 20 - с российскими и 11 с табличками "ДНР"), 2 тентованных грузовика (1 с украинскими номерными знаками и 1 с табличками "ДНР"), 3 автобуса (2 с номерными знаками Российской Федерации и 1 с табличками "ДНР").

Кроме того на границе вблизи н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение примерно 1 часа, наблюдатели видели, что из Украины выехали 26 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками, 11 - с российскими и 10 с табличками "ДНР"), 3 тентованных грузовика (1 с украинскими номерными знаками и 2 с табличками"ДНР"), 1 цистерна для химических жидкостей (с табличками "ДНР") и 8 автобусов (1 с номерными знаками Российской Федерации и 7 с табличками "ДНР").

Напомним, что утром 28 ноября две колонны так называемого российского "гумконвоя" проследовали через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 5:00 до 6 утра. В МВД Украины считают, что в РФ из Донбасса что-то вывозят.

Ранее СММ ОБСЕ зафиксировала, как руководство вооруженных формирований демонстрировало журалистам открытие моста в Станице Луганской.