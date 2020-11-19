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ОБСЕ зафиксировала два нарушения перемирия на Донбассе за сутки

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Все нарушения - в Донецкой области.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Оба нарушения были зафиксированы в направлении Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период в Донецкой области также были два нарушения.

В то же время в Луганской области обстрелы не фиксируют с 14 ноября.

Всего с начала договоренностей Трехсторонней контактной группы 27 июля ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2427 нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 18 ноября соблюдался режим тишины.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели выясняются.

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