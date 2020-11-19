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ОБСЄ зафіксувала два порушення перемир'я на Донбасі за добу

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Всі порушення - у Донецькій області.

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Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Обидва порушення були зафіксовані в напрямку Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період в Донецькій області також були два порушення.

У той же час в Луганській області обстріли не фіксують з 14 листопада.

Всього з початку домовленостей Тристоронньої контактної групи 27 липня ОБСЄ зафіксувала в цілому 2427 порушень режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 18 листопада дотримувався режим тиші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник. Обставини загибелі з'ясовуються.

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