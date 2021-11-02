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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні дні більше тисячі порушень

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 03:53
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні дні більше тисячі порушень Фото: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за вихідні дні понад 1000 порушень (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі у період з вечора 29 по вечір 31 жовтня. Загалом спостерігачі зафіксували більше тисячі порушень у Луганській та Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 1 листопада.

Найбільше порушень режиму припинення вогню за вихідні ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області - 988. Серед них 139 вибухів - 5 розривів боєприпасів і 134 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися на ділянці розведення в районі Петровського ввечері 29 і вночі 30 жовтня - там зафіксували численні вибухи. У районі Широкиного ситуація була напруженою вночі з 29 жовтня на 30, ввечері 30 і в ніч на 31, а також вдень 31 жовтня. Також в районі шахти" Октябрская" спостерігачі зафіксували порушення ввечері 31 жовтня.

У Луганській області зафіксовано 471 порушення режиму припинення вогню. Також ОБСЄ повідомляє про 62 вибухи, серед яких 20 розривів боєприпасів і 42 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районі Станиці Луганської вдень 31 жовтня. Там чули постріли з великокаліберних кулеметів. Спостерігачі припускають, що там проходили бойові навчання. Також напруженою була ситуація на ділянці розведення в районі Золото вдень 30 жовтня. У районі Попасної чули стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та вибухи.

Нагадаємо, що бойовики утримують трьох жінок у полоні на Донбасі. На прохання про їх звільнення окупанти відмовили.

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