ОБСЕ зафиксировала больше 230 нарушений перемирия за сутки на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение прошлых суток зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Из них - 232 произошли в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине.

В частности 68 взрывов неопределенного происхождения, из которых 162 произошли в районах на северо-запад от н. п. Широкиное (подконтрольный правительству, 100 км южнее Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала два нарушения режима прекращения огня (взрыва неопределенного происхождения) в районах к западу от н. п. Зимогорье (неподконтрольный правительству, 27 км на запад от Луганска).

Напомним, за сутки 17 декабря ОБСЕ зафиксировала 84 нарушения на Донбассе. Большинство из них также в Донецкой области.

Кроме того, сообщалось, что в пятницу, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.