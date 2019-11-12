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ОБСЕ зафиксировала более 50 тыс. обстрелов на Донбассе за три месяца

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В то же время, СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества обстрелов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 1034 единицы вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода на Донбассе в течение июля-сентября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

Отмечается, что количество нарушений размещений вооружений в третьем квартале примерно на 19% меньше, чем в предыдущем квартале (апрель-июнь 2019).

Всего же за июль-сентябрь наблюдатели зафиксировали более 50 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня. Отмечается, что количество нарушений было меньше на 41% показателя предыдущего квартала.

Большинство нарушений (более 90%) было сосредоточено в пяти горячих точках вдоль линии соприкосновения:

  • в районах на восток и северных востоку от Мариуполя;
  • в треугольнике Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт;
  • в районе, ограниченном населенными пунктами Попасная, Калиново, Первомайск и Золотое;
  • в районах на юго-запад, юг и южных востоку от Светлодарска;
  • на западных и северных окраинах Горловки

Также сообщается, что около 60% нарушений были зафиксированы в темное время суток.

РБК-Украина писало, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали выстрелы в пределах участка разведения в районе Петровского.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 ноября боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранения один украинский военный.

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