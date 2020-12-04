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ОБСЕ зафиксировала более 50 нарушений перемирия в Луганской области за сутки

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Луганской области.

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Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на вечер 2 декабря.

Так, в Луганской области Миссия зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня, в том числе 15 неустановленных взрыва. Почти все они были вблизи Попасной. Некоторые из которых были зарегистрированы вблизи Золотого.

В Донецкой области СММ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, в том числе пять неустановленных взрыва. Все в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Всего с начала перемирия на Донбассе СММ зафиксировала в общей сложности 2846 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской области (в том числе 1108 взрывов, 89 снарядов в полете, 33 дульные вспышки, 27 осветительных ракет и 1589 очередей и выстрелов).

Напомним, беспилотник Миссии ОБСЕ в ночь на 29 ноября обнаружил новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

РБК-Украина писало, что на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела.

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