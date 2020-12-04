ОБСЄ зафіксувала понад 50 порушень перемир'я в Луганській області за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 62 зафіксувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них - у Луганській області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 грудня.

Так, в Луганській області Місія зафіксувала 52 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 15 невстановлених вибухи. Майже всі вони були поблизу Попасної. Деякі з яких були зареєстровані поблизу Золотого.

В Донецькій області СММ зафіксувала десять порушень режиму припинення вогню, у тому числі п'ять невстановлених вибухи. Все в районі Донецької фільтрувальної станції (ДФС).

Всього з початку перемир'я на Донбасі СММ зафіксувала в цілому 2846 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській області (в тому числі 1108 вибухів, 89 снарядів в польоті, 33 дульних спалахи, 27 освітлювальних ракет і 1589 черг і пострілів).

Нагадаємо, безпілотник Місії ОБСЄ в ніч на 29 листопада виявив новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Мешканець".

РБК-Україна писало, що на Донбасі з вечора 27 на вечір 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстрілу.