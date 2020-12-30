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ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки

Донбасс, Среда 30 декабря 2020 08:36
ОБСЕ зафиксировала более 300 нарушений "тишины" на Донбассе за сутки
Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 299 нарушений режима прекращения огня. Еще два нарушения - в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете №308/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов (из них 44 - неопределенного происхождения и 2 - разрыва боеприпасов с вооружения неустановленного типа)", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство из этих нарушений произошли в районах севернее Широкино (подконтрольное правительству, 100 км на юг от Донецка) и вблизи Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка).

"В Луганской области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрыва неопределенного происхождения) в районе к юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км на запад от Луганска)", - сообщили в СММ.

Напомним, 28 декабря боевики 13 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация оставалась контролируемой.

Кроме того, с начала 27 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков.

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