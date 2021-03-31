ОБСЕ зафиксировала 25 нарушений на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества нарушений тишины на Донбассе. Всего - 25 обстрелов.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в районе к юго-западу от Светлодарска и к юго-востоку от Оленовки. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 110 таких нарушений.
В Луганской области Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня, в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районе к юго-востоку от Веселой Горы.За предыдущие сутки в этой области таких нарушений не зафиксировано.
Напомним, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.
РБК-Украина писало, что 29 марта, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Возле населенного пункта Зайцево оккупационные силы применили минометы 82-го калибра.