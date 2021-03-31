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ОБСЄ зафіксувала 25 порушень на Донбасі за добу

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості порушень тиші на Донбасі. Всього - 25 обстрілів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в районі на північний захід від Світлодарська та на південний схід від Оленівки. За попередню добу в цій області зафіксовано 110 таких порушень.

У Луганській області Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух невизначеного походження. Більшість порушень сталося в районі на південний схід від Веселої Гори.За попередню добу у цій області таких порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 30 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що 29 березня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Біля населеного пункту Зайцево окупаційні сили застосували міномети 82-го калібру.

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