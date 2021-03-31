ОБСЄ зафіксувала 25 порушень на Донбасі за добу

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в районі на північний захід від Світлодарська та на південний схід від Оленівки. За попередню добу в цій області зафіксовано 110 таких порушень.

У Луганській області Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 1 вибух невизначеного походження. Більшість порушень сталося в районі на південний схід від Веселої Гори.За попередню добу у цій області таких порушень не зафіксовано.