ОБСЕ зафиксировала 200 взрывов в Донецкой области

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в среду около 200 взрывов в Донецкой области и три взрыва в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (около 200), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 55 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-запад от н. п. Горловка, на юг и юго-юго-запад от Донецкой фильтровальной станции, в частности 3 разрывы снарядов на расстоянии 500 м от камеры СММ, а также в районах к югу и юго-востоку от н. п. Пищевик и на северо-северо-востоку от н. п. Марьинка.

Кроме того, в Луганской области зафиксировала три взрыва. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-юго-западу от н. п. Кряковка, на юго-восток от н. п. Попасная, на юго-запад от н. п. Первомайск, а также на восток от н. п. Золотое.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих ранены, еще один получил боевое травмирования.

РБК-Украина писало, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской.