ОБСЕ зафиксировала более 200 взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что при этом, СММ зафиксировав больше взрывов (примерно 190) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (167 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, включая более половины взрывов, было зафиксировано к югу от Светлодарска (подконтрольный правительству), а также вблизи Павлополя (подконтрольный правительству), Каменки (подконтрольная правительству). В частности наблюдатели слышали и видели 7 взрывов неопределенного происхождения примерно в 1–2 км к юго-востоку от Каменки.

В Луганской области Миссия зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в то же время зафиксировав больше взрывов (14), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (3 взрыва).

Более одной трети нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-западу и северо-западу от Станицы Луганской (подконтрольная правительству) и к северу от населенного пункта Обозное (неподконтрольный правительству).

Ранее сообщалось, что 7 ноября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный, еще четыре получили ранения.

РБК-Украина писало, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе начнется завтра, 8 ноября, в 12:00.